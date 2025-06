Deportes

Benfica se luce ante Auckland City ganando 5-0

Benfica vuelve a vencer la portería rival y suma el quinto para golear sin piedad a Auckland C. en el Inter and Co Stadium. La aplastante victoria es posible gracias a Ángel Di María (53′ 1T, de penal), Vangelis Pavlidis (8′ 2T), Renato Sanches (18′ 2T) y Leandro Barreiro (31′ 2T y 33′ 2T). Las estadísticas del encuentro entre Benfica y Auckland City del Mundial de Clubes:

Posesión:

Benfica (38%)

VS

Auckland City (62%)

(38%) VS (62%) Tiros al arco:

Benfica (19)

VS

Auckland City (2)

(19) VS (2) Fouls cometidos:

Benfica (9)

VS

Auckland City (5)

(9) VS (5) Pases Correctos:

Benfica (462)

VS

Auckland City (188)

(462) VS (188) Pases Incorrectos:

Benfica (71)

VS

Auckland City (83)

(71) VS (83) Recuperaciones:

Benfica (10)

VS

Auckland City (20)

(10) VS (20) Tarjetas Amarillas:

Benfica (2)

VS

Auckland City (0)

(2) VS (0) Tiros Libres:

Benfica (1)

VS

Auckland City (3) Así llegan Benfica y Auckland City Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo. Últimos resultados de Benfica en partidos del Mundial de Clubes En la fecha anterior, Benfica se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Boca Juniors. Últimos resultados de Auckland City en partidos del Mundial de Clubes Auckland City cayó 0 a 10 ante Bayern Múnich. Salman Falahi fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Inter and Co Stadium. Formación de Benfica hoy Bruno Silva do Nascimento presentó una alineación 4-5-1 con Anatoliy Trubin defendiendo la portería; Fredrik Aursnes, António Silva, Nicolás Otamendi y Álvaro Carreras en la zaga; Leandro Barreiro, Orkun Kökçü, Ángel Di María, Gianluca Prestianni y Kerem Aktürkoglu en el centro del campo; y con Vangelis Pavlidis en el ataque. Formación de Auckland City hoy Por su parte, Paul Posa salió a jugar con una estrategia 5-4-1, con Nathan Garrow en la portería; Adam Bell, Adam Mitchell, Michael Den Heijer, Nikko Boxall, Jerson Lagos en la línea defensiva; David Yoo, Zhou Tong, Mario Ilich y Harris Zeb en el mediocampo; y Myer Bevan en la delantera.