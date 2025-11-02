Benfica vs Bayer Leverkusen: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

Así llegan Benfica y Bayer Leverkusen
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions
Benfica no pudo ante Newcastle United en el St. James Park. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 2 encuentros durante el campeonato. Tuvo 7 goles en contra y registró solo 2 a favor.
Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions
Bayer Leverkusen llega a este partido con una derrota por 2 a 7 ante PSG.
De los 2 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 1 triunfo y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 9 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2014 – 2015, y fue un empate por 0 a 0.
Próximos partidos de Benfica en UEFA – Champions League 2025-2026
- Fecha 5: vs Ajax: 25 de noviembre – 11:45 horas
- Fecha 6: vs Napoli: 10 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 7: vs Juventus: 21 de enero – 14:00 horas
- Fecha 8: vs Real Madrid: 28 de enero – 14:00 horas
Próximos partidos de Bayer Leverkusen en UEFA – Champions League 2025-2026
- Fecha 5: vs Manchester City: 25 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 6: vs Newcastle United: 10 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 7: vs Olympiacos: 20 de enero – 14:00 horas
- Fecha 8: vs Villarreal: 28 de enero – 14:00 horas
Horario Benfica y Bayer Leverkusen, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas