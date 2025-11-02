Benfica vs Bayer Leverkusen: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

Por la fecha 4 de la Champions, Bayer Leverkusen y Benfica se enfrentan el miércoles 5 de noviembre desde las 14:00 horas, en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica.

Así llegan Benfica y Bayer Leverkusen

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica no pudo ante Newcastle United en el St. James Park. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 2 encuentros durante el campeonato. Tuvo 7 goles en contra y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions

Bayer Leverkusen llega a este partido con una derrota por 2 a 7 ante PSG.

De los 2 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 1 triunfo y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 9 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2014 – 2015, y fue un empate por 0 a 0.

Próximos partidos de Benfica en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 5: vs Ajax: 25 de noviembre – 11:45 horas

Fecha 6: vs Napoli: 10 de diciembre – 14:00 horas

Fecha 7: vs Juventus: 21 de enero – 14:00 horas

Fecha 8: vs Real Madrid: 28 de enero – 14:00 horas

Próximos partidos de Bayer Leverkusen en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 5: vs Manchester City: 25 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 6: vs Newcastle United: 10 de diciembre – 14:00 horas

Fecha 7: vs Olympiacos: 20 de enero – 14:00 horas

Fecha 8: vs Villarreal: 28 de enero – 14:00 horas

Horario Benfica y Bayer Leverkusen, según país