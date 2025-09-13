Benfica vs Qarabag: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Deportes

Benfica vs Qarabag: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

En la previa de Benfica vs Qarabag, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 16 de septiembre desde las 13:00 horas en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica.

Redacción deportes

|

El próximo martes 16 de septiembre, a partir de las 13:00 horas, Qarabag visita a Benfica en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica, por el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions.

Horario Benfica y Qarabag, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Champions League 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS