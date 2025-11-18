Bermudas no pudo con Trinidad y perdió 2 a 1

Nathaniel James se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Trinidad mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
Otro jugador fundamental en la defensa fue Kobi Henry. El zaguero de Trinidad fue importante por anotar 1 gol.
El director técnico de Trinidad, Dwight Yorke, planteó una estrategia 4-5-1 con Marvin Phillip en el arco; Déron Payne, Kobi Henry, Jackie Jerrin y Ryan Telfer en la línea defensiva; Andre Rampersad, Noah Powder, Steffen Yeates, Kevin Molino y Real Gill en el medio; y Nathaniel James en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Michael Findlay se pararon con un esquema 4-5-1 con Milai Perott bajo los tres palos; Daniel Cook, Harry Twite, Dante Leverock y Ne-Jai Tucker en defensa; Lejaun Simmons, Aunde Todd, Enrique Russell, Zeiko Lewis y Keziah Martin en la mitad de cancha; y Djair Parfitt en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el Hasely Crawford Stadium fue José Torres.
Cambios en Trinidad
- 60′ 2T – Salieron Ryan Telfer por Kaile Auvray y Real Gill por Wayne Frederick II
- 70′ 2T – Salió Noah Powder por Andre Raymond
- 78′ 2T – Salieron Steffen Yeates por Daniel Phillips y Andre Rampersad por Daniel David
Cambios en Bermudas
- 68′ 2T – Salió Zeiko Lewis por Justin Donawa
- 75′ 2T – Salió Aunde Todd por Roger Lee
- 85′ 2T – Salieron Lejaun Simmons por Eusebio Blankendal y Enrique Russell por Donovan Thompson