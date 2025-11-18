Bermudas no pudo con Trinidad y perdió 2 a 1

El estadio Hasely Crawford Stadium fue testigo de una derrota de Bermudas ante Trinidad que logró imponerse por 2 a 1 en el duelo válido por la fecha 6 del grupo B . En un partido que cualquiera de los equipos pudo haber ganado, Kobi Henry puso el 1-0 a los 8 minutos del primer tiempo, después de una gran jugada. La reacción de Bermudas llegó en el minuto 14 de la segunda etapa tras una jugada de Ne-Jai Tucker. Trinidad fue más efectivo y pudo equilibrar la balanza a su favor para dejar el 2-1 mediante una jugada de Nathaniel James cuando transcurrían 20′ de la misma mitad.

Nathaniel James se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Trinidad mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Kobi Henry. El zaguero de Trinidad fue importante por anotar 1 gol.

El director técnico de Trinidad, Dwight Yorke, planteó una estrategia 4-5-1 con Marvin Phillip en el arco; Déron Payne, Kobi Henry, Jackie Jerrin y Ryan Telfer en la línea defensiva; Andre Rampersad, Noah Powder, Steffen Yeates, Kevin Molino y Real Gill en el medio; y Nathaniel James en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Michael Findlay se pararon con un esquema 4-5-1 con Milai Perott bajo los tres palos; Daniel Cook, Harry Twite, Dante Leverock y Ne-Jai Tucker en defensa; Lejaun Simmons, Aunde Todd, Enrique Russell, Zeiko Lewis y Keziah Martin en la mitad de cancha; y Djair Parfitt en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Hasely Crawford Stadium fue José Torres.

Cambios en Trinidad

60′ 2T – Salieron Ryan Telfer por Kaile Auvray y Real Gill por Wayne Frederick II

70′ 2T – Salió Noah Powder por Andre Raymond

78′ 2T – Salieron Steffen Yeates por Daniel Phillips y Andre Rampersad por Daniel David

Cambios en Bermudas