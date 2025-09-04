Bermudas se enfrentará ante Jamaica por la fecha 1 del grupo B

Así llegan Bermudas y Jamaica
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Bermudas en partidos
Bermudas ganó el encuentro previo ante Cuba por 2-1.
Últimos resultados de Jamaica en partidos
Jamaica llega triunfante luego de ver caer a Guatemala con un marcador 3-0.
Horario Bermudas y Jamaica, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas