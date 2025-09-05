Bermudas sufre una aplastante derrota ante Jamaica con un 4 a 0

En la fecha 1 del grupo B , Jamaica se llevó en el estadio National Sports Centre una justa victoria por 4 a 0 ante Bermudas. El equipo de Steve McClaren fue una máquina y no dio tregua a su oponente. Tomó la delantera al minuto 5 del primer tiempo gracias a un gol de jugada de Damion Lowe. La ventaja se amplió con los remates de Renaldo Cephas (26′ 1T) y Kasey Palmer (13′ 2T), respectivamente. El rival ya no pudo recuperarse y Jamaica sentenció el partido a los 45 minutos de la segunda parte, cuando Shamar Nicholson pudo romper la valla contraria después de una jugada.

Damion Lowe se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Jamaica fue importante por convertir 1 gol.

Otro jugador importante en el partido fue Kasey Palmer. El mediocampista de Jamaica fue el autor de 1 gol.

El director técnico de Bermudas, Michael Findlay, planteó una estrategia 3-4-3 con Dale Eve en el arco; Reece Jones Jr., Julian Carpenter y Harry Twite en la línea defensiva; Ne-Jai Tucker, Kane Crichlow, Willie Clemons y Reggie Lambe en el medio; y Djair Parfitt, Deniche Hill y Nahki Wells en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Steve McClaren se pararon con un esquema 4-4-2 con Jahmali Waite bajo los tres palos; Dexter Lembikisa, Gregory Leigh, Richard King y Damion Lowe en defensa; Kasey Palmer, Isaac Hayden, Jonathan Russell y Tyrese Campbell en la mitad de cancha; y Bailey Cadamarteri y Renaldo Cephas en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio National Sports Centre fue Keylor Herrera Villalobos.

Bermudas visitará a Curazao en la próxima jornada. Por el lado de Jamaica jugará de local frente a Trinidad.

Cambios en Bermudas

45′ 2T – Salió Willie Clemons por Keziah Martin

66′ 2T – Salió Reggie Lambe por Justin Donawa

Cambios en Jamaica

61′ 2T – Salieron Kasey Palmer por Karoy Anderson y Damion Lowe por Mason Holgate

71′ 2T – Salió Bailey Cadamarteri por Shamar Nicholson

72′ 2T – Salió Renaldo Cephas por Kaheim Dixon

Amonestados en Jamaica: