Bermudas sufre una aplastante derrota ante Jamaica con un 4 a 0

Damion Lowe se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Jamaica fue importante por convertir 1 gol.
Otro jugador importante en el partido fue Kasey Palmer. El mediocampista de Jamaica fue el autor de 1 gol.
El director técnico de Bermudas, Michael Findlay, planteó una estrategia 3-4-3 con Dale Eve en el arco; Reece Jones Jr., Julian Carpenter y Harry Twite en la línea defensiva; Ne-Jai Tucker, Kane Crichlow, Willie Clemons y Reggie Lambe en el medio; y Djair Parfitt, Deniche Hill y Nahki Wells en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Steve McClaren se pararon con un esquema 4-4-2 con Jahmali Waite bajo los tres palos; Dexter Lembikisa, Gregory Leigh, Richard King y Damion Lowe en defensa; Kasey Palmer, Isaac Hayden, Jonathan Russell y Tyrese Campbell en la mitad de cancha; y Bailey Cadamarteri y Renaldo Cephas en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio National Sports Centre fue Keylor Herrera Villalobos.
Bermudas visitará a Curazao en la próxima jornada. Por el lado de Jamaica jugará de local frente a Trinidad.
Cambios en Bermudas
- 45′ 2T – Salió Willie Clemons por Keziah Martin
- 66′ 2T – Salió Reggie Lambe por Justin Donawa
Cambios en Jamaica
- 61′ 2T – Salieron Kasey Palmer por Karoy Anderson y Damion Lowe por Mason Holgate
- 71′ 2T – Salió Bailey Cadamarteri por Shamar Nicholson
- 72′ 2T – Salió Renaldo Cephas por Kaheim Dixon
Amonestados en Jamaica:
- 44′ 1T Isaac Hayden (Conducta antideportiva) y 46′ 2T Shamar Nicholson (Conducta antideportiva)