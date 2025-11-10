Bermudas vs Curazao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B

Deportes

Bermudas vs Curazao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B

La previa del choque de Bermudas ante Curazao, a disputarse en el estadio Dame Flora Duffy Sports Complex el jueves 13 de noviembre desde las 16:00 horas.

|

Bermudas recibirá a Curazao, en el marco de la fecha 5 del grupo B , el próximo jueves 13 de noviembre a partir de las 16:00 horas, en el estadio Dame Flora Duffy Sports Complex.

Así llegan Bermudas y Curazao

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Bermudas en partidos

Bermudas sufrió un duro golpe al caer 0 a 4 en la ultima jornada ante Jamaica. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 15 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Curazao en partidos

Curazao obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Trinidad. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 11 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de septiembre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y el marcador favoreció a Curazao con un marcador de 3-2.

Horario Bermudas y Curazao, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Concacaf Datafactory Fútbol Internacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS