Bermudas vs Trinidad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B

Así llegan Bermudas y Trinidad
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Últimos resultados de Bermudas en partidos
Bermudas no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Curazao.
Últimos resultados de Trinidad en partidos
Trinidad viene de caer en su estadio ante Jamaica por 0 a 2.
Horario Bermudas y Trinidad, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas