Bermudas vs Trinidad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B

Deportes

Bermudas vs Trinidad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B

Te contamos la previa del duelo Bermudas vs Trinidad, que se enfrentarán en el estadio National Sports Centre el próximo viernes 10 de octubre a las 16:00 horas.

|

El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo B se jugará el próximo viernes 10 de octubre a las 16:00 horas.

Así llegan Bermudas y Trinidad

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Bermudas en partidos

Bermudas no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Curazao.

Últimos resultados de Trinidad en partidos

Trinidad viene de caer en su estadio ante Jamaica por 0 a 2.

Horario Bermudas y Trinidad, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Concacaf Datafactory Fútbol Internacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS