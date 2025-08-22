Betis le ganó 1-0 a Alavés

El partido entre los Verdiblancos y los Babazorros que se jugó en el Estadio de La Cartuja, durante la fecha 2 de la Liga, finalizó con el triunfo por 1-0 del equipo anfitrión. Fue Giovani Lo Celso quien selló el destino del encuentro al anotar el único gol en el minuto 15 del primer tiempo.

Después de una jugada individual sobre la derecha, el volante remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.

Cédric Bakambu tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia, pero el palo le negó el grito de gol a los 94 minutos de la segunda etapa.

La figura del partido fue Giovani Lo Celso. El volante de Betis metió 1 gol, efectuó 22 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Sergi Altimira también jugó un buen partido. El volante de Betis efectuó 46 pases correctos y recuperó 8 balones.

A los 31 minutos de la primera etapa, el volante Rodrigo Riquelme levantó al público con un caño a Pablo Ibáñez.

El estratega de Betis, Manuel Pellegrini, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Pau López en el arco; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Júnior Firpo en la línea defensiva; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso y Rodrigo Riquelme en el medio; y Juan Hernández en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Eduardo Coudet salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Antonio Sivera bajo los tres palos; Jonny Otto, Facundo Garcés, Nahuel Tenaglia y Victor Parada en defensa; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi, Pablo Ibáñez y Carles Aleñá en la mitad de cancha; y Toni Martínez en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio de La Cartuja fue Miguel Ortiz Arias.

Para la siguiente fecha, los Verdiblancos actuarán de local frente a Athletic Bilbao, mientras que los Babazorros recibirán a Atlético de Madrid.

Con este resultado, el anfitrión acumula 4 puntos a lo largo del certamen y ocupa la punta de la tabla. Por su parte, la visita suma 3 unidades y se ubica en el noveno lugar.

Cambios en Betis

58′ 2T – Salió Rodrigo Riquelme por Pablo Garcia

70′ 2T – Salió Júnior Firpo por Ricardo Rodrí­guez

84′ 2T – Salió Juan Hernández por Cédric Bakambu

85′ 2T – Salió Giovani Lo Celso por Valentín Gómez

Amonestados en Betis:

0′ 2T Giovani Lo Celso (Conducta antideportiva) y 38′ 2T Juan Hernández (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Alavés

57′ 2T – Salieron Jon Guridi por Abde Rebbach, Pablo Ibáñez por Ander Guevara y Toni Martínez por Mariano Díaz

77′ 2T – Salió Victor Parada por Calebe Goncalves

88′ 2T – Salió Antonio Blanco por Lander Pinillos

Amonestados en Alavés: