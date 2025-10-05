Betis logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Espanyol

En un partido intenso y disputado, los Verdiblancos lograron una valiosa victoria sobre los Espanyolistas, que se fueron con las manos vacías al perder por 2 a 1 en la fecha 8 de la Liga. Espanyol empezó mejor el partido y, al minuto 14 del primer tiempo, se colocó por delante en el tanteador luego de una jugada de Pol Lozano. La euforia se vio interrumpida cuando Juan Hernández definió el 1 a 1 con un gol de cabeza, pasados 9′ de juego, durante la segunda etapa. La remontanda de Betis se concretó en el minuto 17 de la misma mitad a través de un disparo ejecutado por Abde Ezzalzouli. Después no hubo tiempo para más.

Una gran jugada de los Verdiblancos, a los 9 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Juan Hernández. El delantero rompió el arco rival con un cabezazo directo al palo izquierdo, después de recibir un pase de Ricardo Rodrí­guez.

Javi Puado desaprovechó la oportunidad de lograr el empate para Espanyol, ya que no convirtió un penal en el minuto 102 del segundo tiempo.

Abde Ezzalzouli se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Betis metió 1 gol, efectuó 23 pases correctos, recuperó 3 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Juan Hernández se destacó también en el el Cornellá-El Prat. El atacante de Betis anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 3 oportunidades y efectuó 10 pases correctos.

El técnico de Espanyol, José González Álvarez, propuso una formación 4-5-1 con Marko Dmitrovic en el arco; Omar el Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera y Carlos Romero en la línea defensiva; Pol Lozano, Edu Expósito, Tyrhys Dolan, Pere Milla y Javi Puado en el medio; y Roberto Fernández en el ataque.

Por su parte, el equipo de Manuel Pellegrini salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Pau López bajo los tres palos; Héctor Bellerín, Natan, Valentín Gómez y Ricardo Rodrí­guez en defensa; Pablo Fornals, Marc Roca, Antony, Giovani Lo Celso y Abde Ezzalzouli en la mitad de cancha; y Juan Hernández en la delantera.

El árbitro Iosu Galech Apezteguía fue el encargado de supervisar el juego en el el Cornellá-El Prat.

En la siguiente fecha los Espanyolistas se enfrentará de visitante ante Real Oviedo, mientras que los Verdiblancos jugarán de visitante frente a Villarreal.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 12 puntos y se ubica en el noveno puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 15 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Espanyol

59′ 2T – Salió Pere Milla por Urko Gonzalez

82′ 2T – Salieron Omar el Hilali por Rubén Sánchez y Edu Expósito por Ramón Terrats

Amonestados en Espanyol:

26′ 1T Pere Milla (Conducta antideportiva) y 44′ 1T Javi Puado (Discutir con un rival)

Cambios en Betis

67′ 2T – Salieron Giovani Lo Celso por Rodrigo Riquelme, Tyrhys Dolan por Luca Koleosho y Pol Lozano por Kike García

76′ 2T – Salieron Antony por Aitor Ruibal y Pablo Fornals por Sergi Altimira

90′ 2T – Salió Juan Hernández por Cédric Bakambu

Amonestados en Betis: