Betis vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Betis y Alavés. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

El cotejo entre Betis y Alavés, por la fecha 2 de la Liga, se jugará el próximo viernes 22 de agosto, a partir de las 13:30 horas, en el estadio Benito Villamarín.

Así llegan Betis y Alavés

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis viene de un resultado igualado, 1-1, ante Elche.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega con ventaja tras derrotar a Levante con un marcador 2 a 1.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de enero, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y fue Alavés quien ganó 1 a 3.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (1 PG).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Barcelona 3 1 1 0 0 3
2 Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2
3 Villarreal 3 1 1 0 0 2
6 Alavés 3 1 1 0 0 1
10 Betis 1 1 0 1 0 0

Próximos partidos de Betis en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 6: vs Celta: 27 de agosto – 13:00 horas
  • Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 31 de agosto – 11:00 horas
  • Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre – 08:15 horas
  • Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Alavés en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 3: vs Atlético de Madrid: 30 de agosto – 09:00 horas
  • Fecha 4: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Alavés, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

ARCHIVADO EN:

LaLiga 
