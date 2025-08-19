Betis vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

Así llegan Betis y Alavés
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis viene de un resultado igualado, 1-1, ante Elche.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés llega con ventaja tras derrotar a Levante con un marcador 2 a 1.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de enero, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y fue Alavés quien ganó 1 a 3.
El local está en el décimo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (1 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|Rayo Vallecano
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Villarreal
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|6
|Alavés
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|10
|Betis
|1
|1
|0
|1
|0
|0
Próximos partidos de Betis en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 6: vs Celta: 27 de agosto – 13:00 horas
- Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 31 de agosto – 11:00 horas
- Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre – 08:15 horas
- Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Alavés en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 3: vs Atlético de Madrid: 30 de agosto – 09:00 horas
- Fecha 4: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Alavés, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas