Betis vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

El duelo entre Betis y Athletic Bilbao correspondiente a la fecha 3 se disputará en el estadio Benito Villamarín desde las 11:00 horas, el domingo 31 de agosto.

Así llegan Betis y Athletic Bilbao

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

En su visita anterior, Betis empató por 1 con Celta.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao venció en casa a Rayo Vallecano por 1 a 0.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de febrero, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 5 puntos (1 PG – 2 PE), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (2 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Villarreal 6 2 2 0 0 7 2 Barcelona 6 2 2 0 0 4 3 Real Madrid 6 2 2 0 0 4 5 Athletic Bilbao 6 2 2 0 0 2 6 Betis 5 3 1 2 0 1

Próximos partidos de Betis en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre – 08:15 horas

Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 4: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

