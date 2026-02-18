Betis vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

El cotejo entre Betis y Rayo Vallecano, por la fecha 25 de la Liga, se jugará el próximo sábado 21 de febrero, a partir de las 09:15 horas, en el estadio Benito Villamarín.

Así llegan Betis y Rayo Vallecano

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis logró un triunfo por 2-1 ante Mallorca. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano llega con ventaja tras derrotar a Atlético de Madrid con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 3 veces y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 9.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de diciembre, en el torneo España – LALIGA 2025 – 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 41 puntos (11 PG – 8 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (6 PG – 7 PE – 10 PP).

En la siguiente jornada llegará el Derbi de Sevilla, el partido que esperan los fanáticos de Betis y Sevilla. Los eternos rivales se verán las caras el 1 de marzo, a partir de las 11:30 horas, en el estadio Benito Villamarín.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 60 24 19 3 2 34 2 Barcelona 58 24 19 1 4 39 3 Villarreal 45 23 14 3 6 18 5 Betis 41 24 11 8 5 10 17 Rayo Vallecano 25 23 6 7 10 -9

Próximos partidos de Betis en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 26: vs Sevilla: 1 de marzo – 11:30 horas

Fecha 27: vs Getafe: 7 de marzo – 07:00 horas

Fecha 28: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 26: vs Athletic Bilbao: 28 de febrero – 07:00 horas

Fecha 23: vs Real Oviedo: 4 de marzo – 12:00 horas

Fecha 27: vs Sevilla: 8 de marzo – 11:30 horas

Fecha 28: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Rayo Vallecano, según país