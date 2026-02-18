Betis vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Así llegan Betis y Rayo Vallecano
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis logró un triunfo por 2-1 ante Mallorca. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 8 a favor.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano llega con ventaja tras derrotar a Atlético de Madrid con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 3 veces y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 9.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de diciembre, en el torneo España – LALIGA 2025 – 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.
El local está en el quinto puesto y alcanzó 41 puntos (11 PG – 8 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (6 PG – 7 PE – 10 PP).
En la siguiente jornada llegará el Derbi de Sevilla, el partido que esperan los fanáticos de Betis y Sevilla. Los eternos rivales se verán las caras el 1 de marzo, a partir de las 11:30 horas, en el estadio Benito Villamarín.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|60
|24
|19
|3
|2
|34
|2
|Barcelona
|58
|24
|19
|1
|4
|39
|3
|Villarreal
|45
|23
|14
|3
|6
|18
|5
|Betis
|41
|24
|11
|8
|5
|10
|17
|Rayo Vallecano
|25
|23
|6
|7
|10
|-9
Próximos partidos de Betis en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 26: vs Sevilla: 1 de marzo – 11:30 horas
- Fecha 27: vs Getafe: 7 de marzo – 07:00 horas
- Fecha 28: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Rayo Vallecano en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 26: vs Athletic Bilbao: 28 de febrero – 07:00 horas
- Fecha 23: vs Real Oviedo: 4 de marzo – 12:00 horas
- Fecha 27: vs Sevilla: 8 de marzo – 11:30 horas
- Fecha 28: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Rayo Vallecano, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas