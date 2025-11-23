Betis y Girona se reparten los puntos y empatan 1-1

Por la fecha 13 de la Liga, los Verdiblancos y Girona terminaron igualados en el estadio Benito Villamarín.

A los 19 minutos del primer tiempo, Girona se puso en ventaja con el gol convertido por Vladyslav Vanat. Betis selló la igualdad a través de Valentín Gómez a los 29 minutos de la segunda etapa.

Una gran jugada de los Verdiblancos, a los 29 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Valentín Gómez. Un pase de Isco encontró al defensor, quien ganó la posición y se elevó para golpear con la cabeza la pelota y mandarla al palo derecho de Paulo Gazzaniga.

Betis tuvo más ocasiones para llevarse la victoria pero no encontró el camino del gol para marcar la diferencia. Acechó la portería rival con 23 remates, de los cuales 10 fueron al arco y 12 afuera.

El mejor jugador del partido fue Pablo Fornals. El centrocampista de Betis fue preciso con 86 pases efectivos y buscó 2 veces el arco contrario.

Vitor Reis se destacó por su sólida defensa. El defensa de Girona tuvo un buen nivel por despejar 6 pelotas peligrosas.

El técnico de Betis, Manuel Pellegrini, propuso una formación 4-3-3 con Álvaro Valles en el arco; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Valentín Gómez en la línea defensiva; Pablo Fornals, Giovani Lo Celso y Marc Roca en el medio; y Antony, Juan Hernández y Rodrigo Riquelme en el ataque.

Por su parte, el equipo de Miguel Sánchez Muñoz salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Paulo Gazzaniga bajo los tres palos; Hugo Rincón, Arnau Martinez, Vitor Reis y Álex Moreno en defensa; Axel Witsel, Iván Martín y Azzedine Ounahi en la mitad de cancha; y Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat y Bryan Gil en la delantera.

Iosu Galech Apezteguía fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Benito Villamarín.

El próximo partido de los Verdiblancos en el campeonato será como visitante ante Sevilla, mientras que Girona recibirá a Real Madrid. Para los Verdiblancos será un momento único, ya que se enfrentará a su eterno rival en el esperado el Derbi de Sevilla.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 21 puntos y se ubica en el quinto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 11 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo.

Cambios en Betis

45′ 2T – Salieron Rodrigo Riquelme por Abde Ezzalzouli, Giovani Lo Celso por Sofyan Amrabat y Héctor Bellerín por Aitor Ruibal

59′ 2T – Salió Pablo Fornals por Isco

75′ 2T – Salió Marc Roca por Nelson Deossa

Amonestados en Betis:

32′ 1T Marc Bartra (Conducta antideportiva), 37′ 2T Nelson Deossa (Conducta antideportiva) y 42′ 2T Juan Hernández (Discutir con un rival)

Expulsado en Betis:

45′ 2T Antony (Roja directa)

Cambios en Girona

65′ 2T – Salieron Bryan Gil por Yáser Asprilla y Viktor Tsygankov por Joel Roca

81′ 2T – Salieron Azzedine Ounahi por Abel Ruíz y Vladyslav Vanat por Cristhian Stuani

Amonestados en Girona: