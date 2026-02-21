Betis y Rayo Vallecano empataron 1 a 1

Los Verdiblancos y Rayo firmaron tablas (1 – 1) este sábado, en el encuentro correspondiente a la fecha 25.

A pesar de comenzar en desventaja con un gol de Cédric Bakambu al minuto 15 del primer tiempo, Rayo Vallecano consiguió empatar el partido con un gol ejecutado por Isaac Palazón en el minuto 41 de la misma etapa.

En el minuto 41 de la primera etapa, Isaac Palazón levantó el ánimo de Rayo y se llevó todos los aplausos. Después de recibir una asistencia de Andrei Ratiu, el volante la colocó al palo derecho y abajo. ¡Imposible para el arquero!

La figura del partido fue Isaac Palazón. El volante de Rayo Vallecano metió 1 gol, efectuó 47 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Antony fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Betis mostró su mejor nivel, al rematar 5 veces al arco contrario y acertar 20 pases correctos.

A los 34 minutos de la primera etapa, el volante Fran Pérez levantó al público con un caño a Diego Llorente.

El estratega de Betis, Manuel Pellegrini, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Álvaro Valles en el arco; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan y Ricardo Rodrí­guez en la línea defensiva; Pablo Fornals, Marc Roca y Álvaro Fidalgo en el medio; y Antony, Cédric Bakambu y Abde Ezzalzouli en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Iñigo Perez salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Augusto Batalla bajo los tres palos; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy y Luis Alfonso Espino en defensa; Óscar Valentín, Gerard Gumbau, Ilias Akhomach, Isaac Palazón y Fran Pérez en la mitad de cancha; y Jorge de Frutos en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Benito Villamarín fue Juan Martínez Munuera.

Para la siguiente fecha, los Verdiblancos actuarán de local frente a Sevilla, mientras que Rayo recibirá a Real Oviedo. Los Verdiblancos se encontrará cara a cara con su eterno rival en el esperado el Derbi de Sevilla.

Con este resultado, el anfitrión acumula 42 puntos a lo largo del certamen y ocupa el quinto puesto. Por su parte, la visita suma 26 unidades y se ubica en el décimo cuarto lugar.

Cambios en Betis

45′ 2T – Salió Cédric Bakambu por Juan Hernández

61′ 2T – Salió Pablo Fornals por Rodrigo Riquelme

69′ 2T – Salieron Aitor Ruibal por Ángel Ortiz y Ricardo Rodrí­guez por Valentín Gómez

74′ 2T – Salió Álvaro Fidalgo por Nelson Deossa

Amonestados en Betis:

28′ 1T Pablo Fornals (Conducta antideportiva), 46′ 1T Diego Llorente (Conducta antideportiva), 38′ 2T Nelson Deossa (Conducta antideportiva) y 39′ 2T Valentín Gómez (Conducta antideportiva)

Cambios en Rayo Vallecano

60′ 2T – Salieron Fran Pérez por Álvaro García y Gerard Gumbau por Pathé Ciss

76′ 2T – Salió Jorge de Frutos por Pep Chavarría

95′ 2T – Salió Isaac Palazón por Randy Nteka

96′ 2T – Salió Luis Alfonso Espino por Pedro Díaz

Amonestados en Rayo Vallecano: