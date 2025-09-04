Bolivia fue superado fácilmente y cayó 3-0 contra Colombia

James Rodríguez se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Colombia metió 1 gol, efectuó 40 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.
Otro jugador importante en el partido fue Juan Fernando Quintero. El mediocampista de Colombia fue el autor de 1 gol y acertó 15 pases correctos.
El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, planteó una estrategia 4-4-2 con Camilo Vargas en el arco; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en la línea defensiva; Richard Rios, Jefferson Lerma, Jhon Arias y James Rodríguez en el medio; y Jhon Córdoba y Luis Díaz en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Oscar Villegas se pararon con un esquema 4-3-3 con Carlos Lampe bajo los tres palos; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales y José Sagredo en defensa; Robson Tome, Ervin Vaca y Gabriel Villamil en la mitad de cancha; y Moisés Paniagua, Miguel Terceros y Roberto Fernández en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio el Metropolitano fue Darío Herrera.
Colombia visitará a Venezuela en la próxima jornada. Por el lado de Bolivia jugará de local frente a Brasil.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 25 puntos y en el cuarto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 17 unidades y ocupa el octavo lugar en el torneo.
Cambios en Colombia
- 59′ 2T – Salió James Rodríguez por Juan Fernando Quintero
- 60′ 2T – Salió Jhon Arias por Jaminton Campaz
- 80′ 2T – Salió Jhon Córdoba por Dayro Moreno
- 81′ 2T – Salió Jefferson Lerma por Juan Camilo Portilla
- 86′ 2T – Salió Luis Díaz por Marino Hinestroza
Amonestado en Colombia:
- 30′ 2T Jhon Córdoba (Quitarse la camiseta)
Cambios en Bolivia
- 66′ 2T – Salió Moisés Paniagua por Carmelo Algarañaz
- 67′ 2T – Salió Diego Medina por Yomar Rocha
- 75′ 2T – Salieron José Sagredo por Henry Vaca, Robson Tome por Carlos Melgar y Gabriel Villamil por Moisés Villarroel
Amonestado en Bolivia:
- 17′ 2T Ervin Vaca (Conducta antideportiva)