Bolivia fue superado fácilmente y cayó 3-0 contra Colombia

Colombia venció sin piedad a Bolivia por 3 a 0, en el partido disputado en el estadio el Metropolitano por la fecha 17 . Colombia tomó la ventaja a través de James Rodrí­guez con un remate que perforó las redes rivales al minuto 30 del primer tiempo. Esa diferencia se estiró a los 28 minutos cuando Jhon Córdoba facturó un golazo tras una jugada en la segunda mitad. Y a los 37’ de la misma parte, una jugada de Juan Fernando Quintero terminó consolidando el 3-0 como resultado irrevocable.

James Rodrí­guez se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Colombia metió 1 gol, efectuó 40 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Otro jugador importante en el partido fue Juan Fernando Quintero. El mediocampista de Colombia fue el autor de 1 gol y acertó 15 pases correctos.

El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, planteó una estrategia 4-4-2 con Camilo Vargas en el arco; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en la línea defensiva; Richard Rios, Jefferson Lerma, Jhon Arias y James Rodrí­guez en el medio; y Jhon Córdoba y Luis Díaz en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Oscar Villegas se pararon con un esquema 4-3-3 con Carlos Lampe bajo los tres palos; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales y José Sagredo en defensa; Robson Tome, Ervin Vaca y Gabriel Villamil en la mitad de cancha; y Moisés Paniagua, Miguel Terceros y Roberto Fernández en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio el Metropolitano fue Darío Herrera.

Colombia visitará a Venezuela en la próxima jornada. Por el lado de Bolivia jugará de local frente a Brasil.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 25 puntos y en el cuarto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 17 unidades y ocupa el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Colombia

59′ 2T – Salió James Rodrí­guez por Juan Fernando Quintero

60′ 2T – Salió Jhon Arias por Jaminton Campaz

80′ 2T – Salió Jhon Córdoba por Dayro Moreno

81′ 2T – Salió Jefferson Lerma por Juan Camilo Portilla

86′ 2T – Salió Luis Díaz por Marino Hinestroza

Amonestado en Colombia:

30′ 2T Jhon Córdoba (Quitarse la camiseta)

Cambios en Bolivia

66′ 2T – Salió Moisés Paniagua por Carmelo Algarañaz

67′ 2T – Salió Diego Medina por Yomar Rocha

75′ 2T – Salieron José Sagredo por Henry Vaca, Robson Tome por Carlos Melgar y Gabriel Villamil por Moisés Villarroel

Amonestado en Bolivia: