Borussia Dortmund empató con FK Bodo/Glimt y Julian Brandt anotó dos goles

En el estadio Signal Iduna Park y por la fecha 6 de la Champions, B. Dortmund y FK Bodo/Glimt igualaron 2 a 2 y Julian Brandt marcó un doblete.

Borussia Dortmund intentó ser fuerte disparando muchas más veces en el arco, pero sin éxito para conseguir anotar. Según las estadísticas, 12 fueron al arco y 8 terminaron afuera.

Julian Brandt se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Borussia Dortmund metió 2 goles, efectuó 35 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Jens Hauge se destacó también en el estadio Signal Iduna Park. El atacante de FK Bodo/Glimt anotó 1 gol y efectuó 16 pases correctos.

El técnico de B. Dortmund, Niko Kovac, propuso una formación 3-6-1 con Gregor Kobel en el arco; Aarón Anselmino, Waldemar Anton y Nico Schlotterbeck en la línea defensiva; Yan Couto, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Ramy Bensebaini, Julian Brandt y Maximilian Beier en el medio; y Fábio Silva en el ataque.

Por su parte, el equipo de Kjetil Knutsen salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Nikita Haikin bajo los tres palos; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Haitam Aleesami y Isak Määttä en defensa; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet en la mitad de cancha; y Ole Didrik Blomberg, Kasper Hogh y Jens Hauge en la delantera.

El árbitro Erik Lambrechts fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Signal Iduna Park.

En la siguiente fecha B. Dortmund se enfrentará de visitante ante Tottenham, mientras que FK Bodo/Glimt jugará de local frente a Manchester City.

Cambios en Borussia Dortmund

31′ 1T – Salió Waldemar Anton por Daniel Svensson

66′ 2T – Salieron Maximilian Beier por Karim Adeyemi, Fábio Silva por Serhou Guirassy, Kasper Hogh por Andreas Helmersen, Ole Didrik Blomberg por Mathias Jorgensen y Haitam Aleesami por Villads Nielsen

76′ 2T – Salieron Aarón Anselmino por Emre Can y Yan Couto por Julian Ryerson

Amonestado en Borussia Dortmund:

49′ 2T Karim Adeyemi (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en FK Bodo/Glimt