Borussia Dortmund se enfrenta ante la visita Atalanta por la llave 4

Borussia Dortmund y Atalanta se enfrentan en el estadio Signal Iduna Park, con el arbitraje de Serdar Gözübüyük. El duelo se juega desde las 14:00 horas.
Horario Borussia Dortmund y Atalanta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas