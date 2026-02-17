Borussia Dortmund se enfrenta ante la visita Atalanta por la llave 4

Deportes

Borussia Dortmund y Atalanta se enfrentan en el estadio Signal Iduna Park, con el arbitraje de Serdar Gözübüyük. El duelo se juega desde las 14:00 horas.

|

B. Dortmund y Atalanta se enfrentarán hoy por la llave 4 de la Champions. El partido se jugará desde las 14:00 horas en el estadio Signal Iduna Park.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Serdar Gözübüyük.

Horario Borussia Dortmund y Atalanta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

