Borussia Dortmund sentenció con goleada 4-1 a Athletic Bilbao

Serhou Guirassy tuvo una gran actuación. El atacante de Borussia Dortmund brilló al convertir 1 gol, patear 2 veces y dar 12 pases correctos.
También tuvo buen desempeño Marcel Sabitzer. El volante de Borussia Dortmund realizó 40 pases correctos y se animó a patear 2 veces.
El DT de B. Dortmund, Niko Kovac, presentó una disposición táctica 3-6-1 con Gregor Kobel en el arco; Niklas Süle, Waldemar Anton y Ramy Bensebaini en la línea defensiva; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham, Daniel Svensson, Carney Chukwuemeka y Karim Adeyemi en el medio; y Serhou Guirassy en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Ernesto Valverde salió con una disposición táctica 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes y Iñigo Lekue en defensa; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar, Iñaki Williams, Unai Gómez y Robert Navarro en la mitad de cancha; y Maroan Sannadi en la delantera.
Szymon Marciniak fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada B. Dortmund enfrentará de visitante a FC Copenhague, mientras que los Leones jugarán de local frente a Qarabag.
Cambios en Borussia Dortmund
- 62′ 2T – Salieron Karim Adeyemi por Maximilian Beier, Carney Chukwuemeka por Julian Brandt y Unai Gómez por Nicolás Serrano
- 68′ 2T – Salieron Jobe Bellingham por Felix Nmecha y Niklas Süle por Nico Schlotterbeck
- 86′ 2T – Salió Serhou Guirassy por Fábio Silva
Amonestado en Borussia Dortmund:
- 44′ 2T Maximilian Beier (Conducta antideportiva)
Cambios en Athletic Bilbao
- 45′ 2T – Salieron Iñaki Williams por Gorka Guruzeta, Mikel Jauregizar por Iñigo Ruiz y Dani Vivian por Aymeric Laporte
- 79′ 2T – Salió Maroan Sannadi por Ibon Sanchez
Amonestados en Athletic Bilbao:
- 43′ 1T Aitor Paredes (Conducta antideportiva) y 13′ 2T Andoni Gorosabel (Conducta antideportiva)