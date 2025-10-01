Borussia Dortmund sentenció con goleada 4-1 a Athletic Bilbao

B. Dortmund se hizo fuerte en condición de local al enfrentar a los Leones quedaron con un valioso triunfo por 4 a 1, en uno de los partidos de la fecha 2. Los goles del partido para el local los anotaron Daniel Svensson (28′ 1T), Carney Chukwuemeka (5′ 2T), Serhou Guirassy (37′ 2T) y Julian Brandt (46′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Gorka Guruzeta (16′ 2T).

Serhou Guirassy tuvo una gran actuación. El atacante de Borussia Dortmund brilló al convertir 1 gol, patear 2 veces y dar 12 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Marcel Sabitzer. El volante de Borussia Dortmund realizó 40 pases correctos y se animó a patear 2 veces.

El DT de B. Dortmund, Niko Kovac, presentó una disposición táctica 3-6-1 con Gregor Kobel en el arco; Niklas Süle, Waldemar Anton y Ramy Bensebaini en la línea defensiva; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham, Daniel Svensson, Carney Chukwuemeka y Karim Adeyemi en el medio; y Serhou Guirassy en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Ernesto Valverde salió con una disposición táctica 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes y Iñigo Lekue en defensa; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar, Iñaki Williams, Unai Gómez y Robert Navarro en la mitad de cancha; y Maroan Sannadi en la delantera.

Szymon Marciniak fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada B. Dortmund enfrentará de visitante a FC Copenhague, mientras que los Leones jugarán de local frente a Qarabag.

Cambios en Borussia Dortmund

62′ 2T – Salieron Karim Adeyemi por Maximilian Beier, Carney Chukwuemeka por Julian Brandt y Unai Gómez por Nicolás Serrano

68′ 2T – Salieron Jobe Bellingham por Felix Nmecha y Niklas Süle por Nico Schlotterbeck

86′ 2T – Salió Serhou Guirassy por Fábio Silva

Amonestado en Borussia Dortmund:

44′ 2T Maximilian Beier (Conducta antideportiva)

Cambios en Athletic Bilbao

45′ 2T – Salieron Iñaki Williams por Gorka Guruzeta, Mikel Jauregizar por Iñigo Ruiz y Dani Vivian por Aymeric Laporte

79′ 2T – Salió Maroan Sannadi por Ibon Sanchez

Amonestados en Athletic Bilbao: