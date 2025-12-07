Borussia Dortmund vs FK Bodo/Glimt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

El duelo entre Borussia Dortmund y FK Bodo/Glimt correspondiente a la fecha 6 se disputará en el estadio Signal Iduna Park desde las 14:00 horas, el miércoles 10 de diciembre.

Así llegan Borussia Dortmund y FK Bodo/Glimt

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Borussia Dortmund en partidos de la Champions

Borussia Dortmund venció 4-0 a Villarreal en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 11 goles en su arco y anotó 17 en la malla rival.

Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions

A FK Bodo/Glimt no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Juventus. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, tiene 7 goles a favor y ha recibido 11 en contra.

Horario Borussia Dortmund y FK Bodo/Glimt, según país