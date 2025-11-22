Borussia Dortmund vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Por la fecha 5 de la Champions, Villarreal y Borussia Dortmund se enfrentan el martes 25 de noviembre desde las 14:00 horas, en el estadio Signal Iduna Park.

Así llegan Borussia Dortmund y Villarreal

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Borussia Dortmund en partidos de la Champions

Borussia Dortmund no pudo ante Manchester City en el Etihad Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 1 fue empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 11 goles y logró anotar 13 a sus rivales.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions

Villarreal llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Pafos. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 2 goles y le han encajado 6.

Horario Borussia Dortmund y Villarreal, según país