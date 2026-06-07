Brasil confirma una baja por lesión a días del Mundial 2026

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Brasil confirma una baja por lesión a días del Mundial 2026

Lo que parecía una molestia durante el encuentro preparatorio terminó convirtiéndose en una noticia preocupante para la Canarinha.

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Wesley (derecha), se confirma como la primera baja para Brasil. Se confirmó que está lesionado luego del juego ante Egipto. (Foto Prensa Libre: EFE)

Wesley (derecha), se confirma como la primera baja para Brasil. Se confirmó que está lesionado luego del juego ante Egipto. (Foto Prensa Libre: EFE)

Wesley, lateral derecho titular de la selección de Brasil, se perderá el Mundial debido a una lesión y será reemplazado por el mediocampista Éderson, informó este domingo la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

El defensor fue sometido a una resonancia magnética que confirmó una lesión en el aductor del muslo izquierdo, sufrida durante el partido amistoso frente a Egipto disputado el sábado en Cleveland, Estados Unidos.

Ante esta baja, el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti decidió convocar al volante de contención Éderson, futbolista de 26 años que milita en el Atalanta de Italia y que se incorporará a la concentración de la Canarinha en Nueva Jersey a partir de este lunes.

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Para cubrir la posición de lateral derecho, Brasil cuenta con Danilo como principal alternativa y también con la posibilidad de utilizar al defensor Ibáñez, quien habitualmente juega como zaguero central, pero puede desempeñarse en esa banda.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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