Las selecciones de Brasil y Costa Rica empataron sin goles al término del partido que dio por finalizada la primera jornada de la fase de grupos de la Copa América 2024.

Una jugada en el primer tiempo que Marquinhos envió al fondo del arco pudo cambiar la historia, pero el VAR determinó que existió un fuera de juego de Rodrygo y se invalidó la diana.

La Selección de Brasil dominó de principio a fin durante los 90 minutos, pero fue incapaz de superar el despliegue defensivo de una Costa Rica que dirige el técnico argentino Gustavo Alfaro.

Dicho duelo fue el primero para Brasil y Costa Rica en el Grupo D del torneo que terminará el 15 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

En el otro duelo del grupo, Colombia se impuso 2-1 a Paraguay y dormirá como líder.

En la segunda fecha se enfrentarán Colombia contra Costa Rica (28 de junio, 16 horas) y Paraguay contra Brasil (28 de junio, 19 horas).

Neymar quiere llorar con la actuación de Brasil vs Costa Rica. #CopaAmérica



Me bastó este partido para ver que Brasil una vez más NO TIENE ENTRENADOR. pic.twitter.com/PBa80ZVZy2