Un canal francés da por hecho el fichaje de Sergio Ramos por el Paris Saint Germain

“Acuerdo entre el PSG y Sergio Ramos. La leyenda del Real va a vincularse al PSG durante dos años. El hermano del jugador está en París y ha alcanzado un acuerdo con la dirección parisina. Visita médica en los próximos días”, dijo en Twitter el periodista especializado en Deportes Mohamed Bouhafsi.

Según Bouhafsi, el exjugagor del Real Madrid desechó ofertas de Inglaterra, mejores económicamente que las del club parisino.

Ramos dejó el Real Madrid después de 16 temporadas, durante las que ganó todos los títulos, incluidas cuatro Ligas de Campeones, un trofeo que el PSG persigue desde hace una década.

Sergio Ramos has agreed terms with PSG on a two-year deal, with a medical expected in the next few days reports @mohamedbouhafsi 🤝 pic.twitter.com/72MEojkSgE

