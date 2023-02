Carlo Ancelotti sale a respaldar a Sergio Ramos por la manera de como lo sacaron de la selección

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se posicionó en favor de su exjugador Sergio Ramos, tras anunciar el fin de su etapa como internacional español criticando que no sea seleccionado por edad y que no se valoren los méritos deportivos, y aseguró que en el fútbol “no hay que mirar el pasaporte”.

“El tema de la edad es igual para los veteranos como para la juventud. Si un jugador cumple no tiene que mirar al pasaporte. Si con 17 años merece jugar, que lo haga. No tiene que jugar si no lo merece o si no es mejor que otro, lo mismo con un jugador de 37″, defendió cuando fue preguntado por la situación de Ramos.