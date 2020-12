Carlos ‘el Pescado’ Ruiz estalla contra la MLS y la acusa de no respetar a los guatemaltecos

La liga de futbol de los Estados Unidos, MLS, publicó un listado de los 25 mejores jugadores de la historia, pero obvió incluir a Carlos ‘el Pescado’ Ruiz y el exfutbolista guatemalteco publicó un polémico mensaje en su cuenta de Instagram.

“Estoy tan orgulloso de ser guatemalteco, pero no tienen ningún respeto por nosotros. ¡Es una vergüenza!”, escribió el máximo goleador de la Selección Nacional de Guatemala y jugador de equipos de Estados Unidos, México, Grecia y Paraguay.

Ruiz hizo historia en tierras estadounidenses. De hecho fue hasta 2019 que una marca que había impuesto el ‘Pescado’ 17 años antes la rompió Zlatan Ibrahimovic, quien tampoco aparece en ese listado.

En 2002 Ruiz ganó la MLS con el Galaxy de Los Ángeles, el primer título de la historia de ese club. Un gol del guatemalteco le dio la victoria en la final contra el New England Revolution.

#OnThisDay in 2003 – LA Galaxy beat Columbus Crew 3-1 at home. @FishCr20 bagged a brace, Diego Serna scored the other #LAGalaxy #MLS #Since96 pic.twitter.com/UlTDWOwZLp

— Galaxy History (@Galaxy_History) August 9, 2018