Carlos Ruiz sorprende al decir que el Balón de Oro era para Maradona y sus seguidores le contestan

Durante la ceremonia realizada en París, Francia, contó con un momento especial cuando se realizó un homenaje especial a Diego Armando Maradona, a un año de su muerte. Incluso Messi en su discurso le dedicó unas palabras.

En la ceremonia se presentó un video del funeral de Maradona, así como los momentos más importantes en la carrera del famoso Pelusa, como el gol a Inglaterra den la Copa del Mundo de México 1986.

“Cuando me enteré de su fallecimiento yo estaba en mi casa y antes de que empiece a salir la noticia, mi papá me escribe y me pregunta si había visto lo de Diego. Yo no sabía lo que estaba pasando y me dice que había fallecido”, dijo.

“Sabía que no estaba bien, pero no para llegar al punto de que termine falleciendo. Así que fue una noticia terrible”, expresó sobre aquel fatídico 25 de noviembre de 2020.