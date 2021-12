Carmen Salinas: su pasión por el futbol, el amor a las Chivas del Guadalajara y el mensaje del club por su fallecimiento

“Pedro estaba viendo un partido en la sala de Atlas contra Guadalajara y entonces quise hablar con él y le dije: oye, mi amor, fíjate que quería consultar esto. Y me dice: ahorita no me molestes porque está jugando mi equipo”, respuesta que molestó a Salinas.

Luego de escuchar la respuesta de su esposo, quien era fiel seguidor del Atlas, Salinas deseó que las Chivas ganaran aquel partido, y desde ese momento, se volvió en seguidora del rebaño sagrado.

La actriz de 82 años murió la noche del jueves 9 de diciembre, a casi un mes de sufrir un derrame cerebral que la tuvo en coma. Nunca dudó en declarar continuamente su amor por los colores rojiblanco.

Aficionada de las Chivas desde 1957, en la época más laureada del Guadalajara con el legendario equipo del “Campeonísimo”, como relatan agencias de noticias mexicanas.

Tu espíritu aventurero quedará en nuestros ❤️🤍 Gracias por apoyarnos siempre, Carmelita. Contamos con tu aliento desde lo más alto. pic.twitter.com/Wf8jsGuVGU — CHIVAS (@Chivas) December 10, 2021

Salinas acompaño a su equipo en las dos finales de 1990 contra Toros Neza y Necaxa.

“Tengo casi 60 años de irle a mis Chivas adoradas, me han entregado varios trofeos como madrina vitalicia del equipo, los quiero mucho”, escribió en marzo de 2020 en su cuenta de Twitter.

El presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, recordó con cariño a la actriz en su cuenta de Twitter.

Lamento el sensible fallecimiento de la Sra. Carmen Salinas, chivahermana incondicional y amiga de nuestra institución. Mi jefe la estimaba mucho. Todos mis respetos a sus familiares y seres queridos. Les deseo paz.

Q.E.P.D. pic.twitter.com/gBoTtUftLS — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) December 10, 2021

“Lamento el sensible fallecimiento de la Sra. Carmen Salinas, chivahermana incondicional y amiga de nuestra institución. Mi jefe (Jorge Vergara) la estimaba mucho. Todos mis respetos a sus familiares y seres queridos. Les deseo paz”, escribió.

Lamento profundamente la pérdida de doña Carmen Salinas, una gran dama y pilar de la cultura mexicana. Mis oraciones con su familia.

Que descanse en paz pic.twitter.com/pfyYkKnW2Z — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) December 10, 2021

En el medio del futbol en general también fue despedida. “Lamento profundamente la pérdida de doña Carmen Salinas, una gran dama y pilar de la cultura mexicana. Mis oraciones con su familia. Que descanse en paz”, escribió el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola.

