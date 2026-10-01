Caso Negreira: Real Madrid pide a la Uefa acelerar la investigación sobre el Barcelona

El Real Madrid emitió un comunicado este jueves en el que, después de que la Uefa confirmara la recepción de documentos enviados por el club sobre el caso Negreira, señaló que espera que “la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión”.

El club blanco destacó que la “Uefa ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid CF y la continuación de la investigación relativa a los pagos efectuados durante las dos últimas décadas por el FC Barcelona a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros”.

“La denuncia presentada por nuestro club incorpora abundante documentación y evidencias sobre unos hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral”, agregó.

Asimismo, el Real Madrid “considera imprescindible que, una vez que Uefa dispone de esta documentación, la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos acreditados”.

“Nuestro club continuará colaborando activamente con Uefa y ejerciendo cuantas actuaciones estén a su alcance para el esclarecimiento de unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben presidir el fútbol europeo”, indicó el Real Madrid.

La Uefa confirmó la recepción de los documentos enviados por el Real Madrid sobre el caso Negreira y anunció que “los tendrá en cuenta como parte de su investigación en curso”.

“La Uefa puede confirmar que ha recibido del Real Madrid una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el Barcelona y el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Futbol (el más conocido como ‘caso Negreira’)”, comienza su comunicado.

El caso Negreira investiga los pagos que el Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él.

La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre el 2001 y el 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras que el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.