Celta deja a Athletic Bilbao en cero con un triunfo 2-0

Los Celestes alzaron como ganadores frente a los Leones en el duelo disputado en el estadio el Estadio de Balaídos por la fecha 16 de la Liga. El delantero Williot Swedberg abrió la ventaja para Celta a los 2 minutos de la segunda mitad, y Jones El-Abdellaoui amplió la diferencia y selló el marcador en el minuto 9 de la misma etapa.

Athletic Bilbao sacó 14 tiros, pero le faltó algo eficacia a la hora de convertir y no alcanzó. Según la estadísticas, 6 llegaron a los tres palos, 1 pegó en el poste y 7 terminaron afuera.

El volante de Athletic Bilbao Nico Williams no pudo lograr descontar después de malograr un penal en el minuto 64 del segundo tiempo.

La figura del partido fue Óscar Mingueza. El volante de Celta efectuó 56 pases correctos y recuperó 2 balones.

Javi Rueda también jugó un buen partido. El volante de Celta efectuó 27 pases correctos y recuperó 2 balones.

El estratega de Celta, Claudio Giráldez, paró al once inicial con una formación 3-4-3 con Ionut Radu en el arco; Manu Fernandez, Carl Starfelt y Marcos Alonso en la línea defensiva; Javi Rueda, Miguel Román, Hugo Sotelo y Óscar Mingueza en el medio; y Iago Aspas, Ferrán Jutglà y Williot Swedberg en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Ernesto Valverde salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche en defensa; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Nico Williams en la mitad de cancha; y Gorka Guruzeta en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio el Estadio de Balaídos fue Alejandro Hernández Hernández.

Para la siguiente fecha, los Celestes actuarán de visitante frente a Real Oviedo, mientras que los Leones recibirán a Espanyol.

Con este resultado, el anfitrión acumula 22 puntos a lo largo del certamen y ocupa el octavo puesto. Por su parte, la visita suma 23 unidades y se ubica en el séptimo lugar.

Cambios en Celta

45′ 2T – Salieron Ferrán Jutglà por Jones El-Abdellaoui, Oihan Sancet por Selton Sánchez y Álex Berenguer por Iñaki Williams

60′ 2T – Salieron Javi Rueda por Sergio Carreira y Hugo Sotelo por Ilaix Moriba

75′ 2T – Salió Williot Swedberg por Borja Iglesias

79′ 2T – Salieron Iago Aspas por Hugo Álvarez y Gorka Guruzeta por Urko Izeta

Amonestados en Celta:

43′ 1T Ferrán Jutglà (Conducta antideportiva), 31′ 2T Iago Aspas (Insultar o desaprobar al árbitro) y 50′ 2T Borja Iglesias (Conducta antideportiva)

Cambios en Athletic Bilbao

50′ 2T – Salió Yuri Berchiche por Adama Boiro

76′ 2T – Salió Nico Williams por Nicolás Serrano

Amonestados en Athletic Bilbao: