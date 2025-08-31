Celta empata sobre el final con gol de Borja Iglesias

Por la fecha 3 de la Liga, los Celestes y el Submarino amarillo terminaron igualados en el estadio el Estadio de Balaídos.

A los 7 minutos del segundo tiempo, Villarreal se puso en ventaja con el gol convertido por Nicolas Pépé. Celta selló la igualdad a través de Borja Iglesias a los 48 minutos de la misma etapa.

Celta terminó con mayor posesión que su rival (66% sobre 34%) pero no le alcanzó para quedarse con el triunfo.

El mejor jugador del partido fue Borja Iglesias. El atacante de Celta anotó 1 gol y efectuó 9 pases correctos.

Nicolas Pépé se destacó también en el estadio el Estadio de Balaídos. El atacante de Villarreal anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 2 oportunidades y efectuó 8 pases correctos.

El técnico de Celta, Claudio Giráldez, propuso una formación 3-6-1 con Ionut Radu en el arco; Javier Rodríguez, Carlos Dominguez y Manu Fernandez en la línea defensiva; Javi Rueda, Hugo Sotelo, Miguel Román, Sergio Carreira, Iago Aspas y Bryan Zaragoza en el medio; y Pablo Duran en el ataque.

Por su parte, el equipo de Marcelino García Toral salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Rafa Marín y Sergi Cardona en defensa; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesaña y Alberto Moleiro en la mitad de cancha; y Etta Eyong y Nicolas Pépé en la delantera.

Alejandro Quintero González fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Estadio de Balaídos.

El próximo partido de los Celestes en el campeonato será como local ante Girona, mientras que el Submarino amarillo visitará a Atlético de Madrid.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 3 puntos y se ubica en el décimo cuarto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 7 unidades y está en el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Celta

62′ 2T – Salieron Bryan Zaragoza por Borja Iglesias y Pablo Duran por Hugo Álvarez

69′ 2T – Salieron Miguel Román por Ilaix Moriba y Iago Aspas por Williot Swedberg

74′ 2T – Salió Javier Rodríguez por Óscar Mingueza

Amonestado en Celta:

21′ 2T Miguel Román (Conducta antideportiva)

Cambios en Villarreal

67′ 2T – Salió Alberto Moleiro por Thomas Partey

76′ 2T – Salieron Etta Eyong por Tani Oluwaseyi y Pape Gueye por Dani Parejo

77′ 2T – Salió Tajon Buchanan por Ilias Akhomach

84′ 2T – Salió Nicolas Pépé por Renato Veiga

Amonestado en Villarreal: