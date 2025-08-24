Celta vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Liga

A partir de las 13:00 horas el próximo miércoles 27 de agosto, Betis visita a Celta en el estadio el Estadio de Balaídos, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Liga.

Así llegan Celta y Betis

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta llega con resultado de empate, 1-1, ante Mallorca.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega triunfante luego de ver caer a Alavés con un marcador 1-0.

Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Jugadas 1 jornadas del campeonato, Celta aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Abanca-Balaídos. Hasta la fecha, Betis no pudo imponerse al jugar en campo contrario. Todos sus partidos de visita terminaron en empate.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de febrero, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Celta se impuso por 3 a 2.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 1 punto (1 PE – 1 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (1 PG – 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 6 2 2 0 0 4 2 Betis 4 2 1 1 0 1 3 Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 4 Villarreal 3 1 1 0 0 2 14 Celta 1 2 0 1 1 -2

Próximos partidos de Celta en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 3: vs Villarreal: 31 de agosto – 09:00 horas

Fecha 4: vs Girona: 14 de septiembre – 06:00 horas

Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 31 de agosto – 11:00 horas

Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre – 08:15 horas

Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Betis, según país