Celta vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de mayo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y el marcador favoreció a Celta con un marcador de 1-2.
Próximos partidos de Celta en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 2: vs Mallorca: 23 de agosto – 09:00 horas
- Fecha 6: vs Betis: 27 de agosto – 13:00 horas
- Fecha 3: vs Villarreal: 31 de agosto – 09:00 horas
- Fecha 4: vs Girona: 14 de septiembre – 06:00 horas
- Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Getafe en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 2: vs Sevilla: 25 de agosto – 13:30 horas
- Fecha 3: vs Valencia: 29 de agosto – 13:30 horas
- Fecha 4: vs Real Oviedo: 13 de septiembre – 06:00 horas
- Fecha 5: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Getafe, según país
- Argentina: 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas