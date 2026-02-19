Celta vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Celta vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Celta vs Mallorca. El duelo, a disputarse en el Estadio de Balaídos el domingo 22 de febrero, comenzará a las 11:30 horas.

Celta recibe el próximo domingo 22 de febrero a Mallorca por la fecha 25 de la Liga, a partir de las 11:30 horas en el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Mallorca

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio RCDE Stadium.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

En la jornada previa, Celta igualó 2-2 el juego ante Espanyol. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 7 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca llega a este encuentro con una derrota ante Betis por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 11.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de agosto, en el torneo España – LALIGA 2025 – 2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el séptimo puesto con 34 puntos (8 PG – 10 PE – 6 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (6 PG – 6 PE – 12 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Real Madrid 60 24 19 3 2 34
2 Barcelona 58 24 19 1 4 39
3 Villarreal 48 24 15 3 6 19
7 Celta 34 24 8 10 6 5
18 Mallorca 24 24 6 6 12 -10

Próximos partidos de Celta en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 26: vs Girona: 1 de marzo – 14:00 horas
  • Fecha 27: vs Real Madrid: 7 de marzo – 14:00 horas
  • Fecha 28: vs Betis: 15 de marzo – 11:30 horas
  • Fecha 29: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mallorca en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 26: vs Real Sociedad: 28 de febrero – 11:30 horas
  • Fecha 27: vs Osasuna: 6 de marzo – 14:00 horas
  • Fecha 28: vs Espanyol: 15 de marzo – 07:00 horas
  • Fecha 29: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Mallorca, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

