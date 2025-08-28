Celta vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

Villarreal y Celta se enfrentarán en el estadio el Estadio de Balaídos el próximo domingo 31 de agosto desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Liga.

Así llegan Celta y Villarreal

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta igualó 1-1 frente a Betis.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de un triunfo 5 a 0 frente a Girona.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de abril, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Celta se llevó la victoria por 3 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 2 puntos (2 PE – 1 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (2 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Villarreal 6 2 2 0 0 7 2 Barcelona 6 2 2 0 0 4 3 Real Madrid 6 2 2 0 0 4 4 Getafe 6 2 2 0 0 3 13 Celta 2 3 0 2 1 -2

Próximos partidos de Celta en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 4: vs Girona: 14 de septiembre – 06:00 horas

Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Villarreal en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 4: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Villarreal, según país