Celta y Atlético de Madrid empataron 1 a 1

Los Celestes y el Atleti firmaron tablas (1 – 1) este domingo, en el encuentro correspondiente a la fecha 8.

Al minuto 6 del primer tiempo, Carl Starfelt desvió la pelota en un movimiento desafortunado que resultó en un autogol, proporcionando a Atlético de Madrid la delantera con un marcador de 1-0. Celta supo reaccionar y niveló el resultado con la anotación de Iago Aspas en el minuto 22 de la segunda etapa.

Celta realizó un total de 21 remates al arco pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado. Según las estadísticas, 9 disparos terminaron en la portería y 11 acabaron afuera.

La figura del partido fue Iago Aspas. El delantero de Celta mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 41 pases correctos.

Marcos Llorente dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Atlético de Madrid fue importante al quitar 4 balones y sacar 4 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Celta, Claudio Giráldez, paró al once inicial con una formación 3-4-3 con Ionut Radu en el arco; Javier Rodríguez, Carl Starfelt y Marcos Alonso en la línea defensiva; Sergio Carreira, Damián Rodríguez, Fran Beltrán y Óscar Mingueza en el medio; y Ferrán Jutglà, Borja Iglesias y Williot Swedberg en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Diego Simeone salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Jan Oblak bajo los tres palos; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Dávid Hancko en defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke y Nicolás González en la mitad de cancha; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio el Estadio de Balaídos fue César Soto Grado.

Para la siguiente fecha, los Celestes actuarán de local frente a Real Sociedad, mientras que el Atleti recibirá a Osasuna.

Con este resultado, el anfitrión acumula 6 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo sexto puesto. Por su parte, la visita suma 13 unidades y se ubica en el quinto lugar.

Cambios en Celta

54′ 2T – Salió Fran Beltrán por Hugo Álvarez

62′ 2T – Salieron Ferrán Jutglà por Iago Aspas y Williot Swedberg por Bryan Zaragoza

83′ 2T – Salieron Sergio Carreira por Ilaix Moriba y Borja Iglesias por Pablo Duran

Amonestado en Celta:

19′ 2T Borja Iglesias (Conducta antideportiva)

Cambios en Atlético de Madrid

45′ 2T – Salió Antoine Griezmann por Javi Galán

75′ 2T – Salió Javi Galán por Álex Baena

76′ 2T – Salió Koke por Conor Gallagher

80′ 2T – Salió Giuliano Simeone por Nahuel Molina

81′ 2T – Salió Julián Álvarez por Alexander Sorloth

Amonestados en Atlético de Madrid:

24′ 1T Clément Lenglet (Conducta antideportiva) y 32′ 2T Álex Baena (Conducta antideportiva)

Expulsado en Atlético de Madrid: