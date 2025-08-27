Celta y Betis igualaron 1 a 1

Cerrado empate 1-1 entre Los Celestes y los Verdiblancos en el estadio el Estadio de Balaídos, por la fecha 6 de la Liga.

El defensor Marc Bartra abrió el marcador para Betis en el minuto 44 de la primera mitad, mientras que Hugo Álvarez niveló el resultado al anotar en el minuto 1 de la segunda mitad.

Marc Bartra hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 44 de la primera etapa. Giovani Lo Celso le tiró el balón al defensor, que remató con cabezazo al palo izquierdo.

Hugo Álvarez se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Celta metió 1 gol y efectuó 26 pases correctos.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Marc Bartra. El zaguero de Betis fue importante por anotar 1 gol y lanzar 6 pelotas fuera del área de peligro.

El director técnico de Celta, Claudio Giráldez, planteó una estrategia 3-4-3 con Ionut Radu en el arco; Javier Rodríguez, Yoel Lago y Mihailo Ristic en la línea defensiva; Óscar Mingueza, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba y Hugo Álvarez en el medio; y Pablo Duran, Borja Iglesias y Williot Swedberg en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Manuel Pellegrini se pararon con un esquema 4-5-1 con Álvaro Valles bajo los tres palos; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Ricardo Rodrí­guez en defensa; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso y Rodrigo Riquelme en la mitad de cancha; y Juan Hernández en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio el Estadio de Balaídos fue Jesús Gil Manzano.

Los Celestes recibirán a Villarreal en la próxima jornada. Por el lado de los Verdiblancos jugarán de local frente a Athletic Bilbao.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 2 puntos y en el décimo tercer lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 5 unidades y ocupa el sexto lugar en el torneo.

Cambios en Celta

45′ 2T – Salió Williot Swedberg por Javi Rueda

57′ 2T – Salió Mihailo Ristic por Marcos Alonso

66′ 2T – Salió Borja Iglesias por Ferrán Jutglà

Amonestado en Celta:

28′ 2T Yoel Lago (Reiteración de faltas)

Cambios en Betis

53′ 2T – Salió Aitor Ruibal por Pablo Garcia

71′ 2T – Salieron Rodrigo Riquelme por Chimy Ávila, Juan Hernández por Valentín Gómez, Sergi Altimira por Cédric Bakambu, Hugo Álvarez por Bryan Zaragoza y Pablo Duran por Iago Aspas

89′ 2T – Salió Giovani Lo Celso por Dani Pérez

Amonestados en Betis: