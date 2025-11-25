Cero a cero terminó el partido entre Slavia Praga y Athletic Bilbao

Slavia Praga y los Leones firmaron un empate sin abrir el marcador en el partido correspondiente a la fecha 5 de la Champions.

David Zima fue la figura del partido. El zaguero de Slavia Praga fue importante al ganar 2 pelotas y lanzar 9 pelotas fuera del área de peligro.

Otro jugador importante en el partido fue Robert Navarro. El mediocampista de Athletic Bilbao acertó 23 pases correctos y remató al arco 3 veces.

El director técnico de Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, planteó una estrategia 3-4-3 con Jindrich Stanek en el arco; David Moses, David Zima y Stepan Chaloupek en la línea defensiva; David Doudera, Michal Sadílek, Christos Zafeiris y Youssoupha Mbodji en el medio; y Lukas Provod, Tomás Chory y Youssoupha Sanyang en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Ernesto Valverde se pararon con un esquema 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Adama Boiro en defensa; Iñigo Ruiz, Alejandro Rego, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Robert Navarro en la mitad de cancha; y Gorka Guruzeta en la delantera.

El árbitro Donatas Rumsas fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Slavia Praga visitará a Tottenham y los Leones jugarán de local frente a PSG en el estadio San Mamés.

Cambios en Slavia Praga

54′ 2T – Salieron David Doudera por Tomas Holes, Youssoupha Mbodji por Jan Boril y Youssoupha Sanyang por Vasil Kusej

Amonestados en Slavia Praga:

14′ 1T Lukas Provod (Conducta antideportiva), 39′ 1T Tomás Chory (Conducta antideportiva) y 41′ 1T Jindrich Trpisovsky (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Athletic Bilbao

56′ 2T – Salieron Oihan Sancet por Selton Sánchez y Álex Berenguer por Nico Williams

63′ 2T – Salió Iñigo Ruiz por Mikel Jauregizar

79′ 2T – Salieron Gorka Guruzeta por Unai Gómez, Jesús Areso por Iñigo Lekue y Christos Zafeiris por Mojmir Chytil

Amonestados en Athletic Bilbao: