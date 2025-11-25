Cero a cero terminó el partido entre Slavia Praga y Athletic Bilbao

David Zima fue la figura del partido. El zaguero de Slavia Praga fue importante al ganar 2 pelotas y lanzar 9 pelotas fuera del área de peligro.
Otro jugador importante en el partido fue Robert Navarro. El mediocampista de Athletic Bilbao acertó 23 pases correctos y remató al arco 3 veces.
El director técnico de Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, planteó una estrategia 3-4-3 con Jindrich Stanek en el arco; David Moses, David Zima y Stepan Chaloupek en la línea defensiva; David Doudera, Michal Sadílek, Christos Zafeiris y Youssoupha Mbodji en el medio; y Lukas Provod, Tomás Chory y Youssoupha Sanyang en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Ernesto Valverde se pararon con un esquema 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Adama Boiro en defensa; Iñigo Ruiz, Alejandro Rego, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Robert Navarro en la mitad de cancha; y Gorka Guruzeta en la delantera.
El árbitro Donatas Rumsas fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Slavia Praga visitará a Tottenham y los Leones jugarán de local frente a PSG en el estadio San Mamés.
Cambios en Slavia Praga
- 54′ 2T – Salieron David Doudera por Tomas Holes, Youssoupha Mbodji por Jan Boril y Youssoupha Sanyang por Vasil Kusej
Amonestados en Slavia Praga:
- 14′ 1T Lukas Provod (Conducta antideportiva), 39′ 1T Tomás Chory (Conducta antideportiva) y 41′ 1T Jindrich Trpisovsky (Insultar o desaprobar al árbitro)
Cambios en Athletic Bilbao
- 56′ 2T – Salieron Oihan Sancet por Selton Sánchez y Álex Berenguer por Nico Williams
- 63′ 2T – Salió Iñigo Ruiz por Mikel Jauregizar
- 79′ 2T – Salieron Gorka Guruzeta por Unai Gómez, Jesús Areso por Iñigo Lekue y Christos Zafeiris por Mojmir Chytil
Amonestados en Athletic Bilbao:
- 18′ 1T Gorka Guruzeta (Conducta antideportiva), 48′ 1T Iñigo Ruiz (Conducta antideportiva), 15′ 2T Ernesto Valverde y 40′ 2T Dani Vivian (Discutir con un rival)