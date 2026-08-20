Champions League 2026-2027: cuándo es el sorteo y cuáles son los 29 equipos ya clasificados

La Uefa Champions League se prepara para una nueva edición con 36 equipos participantes. El sorteo de la fase de liga del torneo más importante a nivel de clubes está programado para el próximo jueves 27 de agosto en Mónaco, fecha en la que los clubes conocerán a sus ocho rivales en la primera ronda del torneo. Por el momento, 29 equipos ya aseguraron su lugar de manera directa gracias a su rendimiento en las principales ligas europeas.

Entre los clasificados destacan Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, Liverpool, Arsenal, PSG e Inter de Milán, además de clubes como Aston Villa, Como, Lens y Lille. España es uno de los países con mayor representación, con cinco equipos confirmados.

Los últimos siete cupos se definirán en la ronda de playoffs clasificatorios. Las siete series ya disputaron sus partidos de ida y será la próxima semana cuando se conozca a los equipos que avanzarán. Los ganadores completarán el grupo de 36 participantes de la fase inicial del certamen europeo más importante del Viejo Continente.

Después del sorteo, cada equipo enfrentará a ocho rivales distintos en la fase de liga. Los ocho mejores avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados entre los puestos 9 y 24 disputarán un repechaje para completar el cuadro de eliminación directa.

Equipos clasificados hasta el momento

Arsenal (Inglaterra) Aston Villa (Inglaterra) Atlético de Madrid (España) Borussia Dortmund (Alemania) Barcelona (España) Bayern Múnich (Alemania) Club Brujas (Bélgica) Como (Italia) Feyenoord (Países Bajos) Galatasaray (Turquía) Inter de Milán (Italia) RB Leipzig (Alemania) Lens (Francia) Lille (Francia) Liverpool (Inglaterra) Manchester City (Inglaterra) Manchester United (Inglaterra) Napoli (Italia) Paris Saint-Germain (Francia) Porto (Portugal) PSV Eindhoven (Países Bajos) Real Betis (España) Real Madrid (España) Roma (Italia) Shakhtar Donetsk (Ucrania) Slavia Praga (República Checa) Sporting CP (Portugal) Stuttgart (Alemania) Villarreal (España)

Los siete boletos que faltan por definirse

Fenerbahçe (Turquía) vs. Olympique de Lyon (Francia)

Levski Sofía (Bulgaria) vs. AEK Atenas (Grecia)

Dinamo Zagreb (Croacia) vs. Viking FK (Noruega)

Celtic (Escocia) vs. LASK (Austria)

Hapoel Be'er Sheva (Israel) vs. Sabah FK (Azerbaiyán)

N.E.C. Nijmegen (Países Bajos) vs. Bodø/Glimt (Noruega)

Slovan Bratislava (Eslovaquia) vs. NK Celje (Eslovenia)

Los vencedores de estas siete eliminatorias serán los últimos clasificados a la Champions League y completarán el listado definitivo de participantes antes del sorteo del próximo jueves.