Jamal Musiala y su disfunción neurológica: qué dijo el Bayern sobre la situación del futbolista

La situación de Jamal Musiala genera preocupación en el Bayern Múnich después de que el futbolista sufriera dos desmayos en el terreno de juego en un periodo de tres días debido a una disfunción neurológica, según reconoció Uli Hoeness, presidente de honor del club alemán.

"Naturalmente, con estos dos incidentes, el de martes y el del sábado, estamos ante un problema. En primer lugar para Jamal Musiala como persona. Me acuesto y me levanto pensando en él", declaró Hoeness en una entrevista con el canal privado RTL.

El exfutbolista aseguró que Musiala cuenta con el respaldo incondicional del Bayern, aunque reconoció que la situación representa una dificultad para el club a mediano plazo. "De momento, para decirlo honestamente, estamos sin palabras. No nos hemos podido preparar y tenemos que aprender a manejar la situación", explicó.

Musiala informó que fue diagnosticado con una disfunción neurológica que puede provocarle pérdidas momentáneas del conocimiento y que sería la causa de los dos episodios recientes. El jugador ya se encuentra recibiendo tratamiento.

Hoeness explicó que el Bayern conocía el problema médico del futbolista, aunque no esperaba que los episodios se produjeran con tanta frecuencia. Tras el primer incidente, ocurrido el sábado durante un partido amistoso contra el Leipzig, el club y Musiala acordaron que el jugador informaría públicamente sobre su situación si volvía a ocurrir un episodio similar. Después del nuevo desmayo, el futbolista se pronunció a través de sus redes sociales.

Según Hoeness, los neurólogos encargados de tratar a Musiala entregaron un informe por escrito en el que establecen que su condición no le impide continuar como deportista de alto rendimiento.

"Sin ello nuestro comportamiento hubiera sido irresponsable", afirmó el presidente de honor del Bayern. Por el momento, el club no ha decidido si Musiala estará disponible para disputar este sábado la Supercopa frente al Borussia Dortmund.