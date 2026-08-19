Hansi Flick revela qué fichaje busca el Barcelona para completar su plantilla

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró que confía plenamente en el trabajo del director deportivo, Anderson de Souza ‘Deco’, para concretar la contratación de un delantero centro antes del cierre del mercado de fichajes.

"Estamos buscando este jugador, un ‘9’. Deco ha hecho un trabajo fantástico, tengo máxima confianza en él", afirmó el técnico alemán en declaraciones a 3Cat después de que el Barcelona conquistara el Trofeo Joan Gamper al vencer 2-1 al Al-Ahly de Egipto.

La búsqueda de un delantero es uno de los asuntos pendientes del conjunto azulgrana para completar su plantilla antes del cierre del mercado. Flick, sin embargo, dejó la operación en manos de la dirección deportiva y destacó el trabajo realizado por Deco.

El entrenador también se refirió al debut del Barcelona en LaLiga, previsto para el próximo domingo frente al Elche. Flick reconoció que la pretemporada "no ha sido fácil", principalmente porque no pudo disponer de toda la plantilla desde el comienzo debido a la participación de varios futbolistas en el Mundial.

"Muchos jugadores han llegado hace una semana y hemos utilizado estos partidos de pretemporada para gestionar minutos", explicó.

Pese a las dificultades en la preparación, Flick se mostró optimista de cara al inicio de la competición y destacó la calidad de la plantilla que tiene a disposición. El alemán aseguró que cuenta con "un equipo fantástico" para afrontar encuentros "difíciles" como el del próximo domingo ante el Elche. "Tenemos buenas vibraciones", concluyó Flick.