Fútbol Internacional
Champions League 2026-2027: todos los cruces definidos para los 36 participantes
El sorteo de la Champions 2026-2027 dejó un camino exigente para los favoritos, con enfrentamientos de alto nivel desde la fase liga.
Qué rivales tendrá cada equipo en la fase liga de la Champions League 2026-2027.(Foto Prensa Libre: EFE).
La Champions League 2026-2027 ya conoce el camino de sus 36 participantes tras el sorteo de la fase liga celebrado en el Grimaldi Forum de Mónaco.
El formato establece que cada club dispute ocho partidos ante rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante. Entre los enfrentamientos más atractivos aparecen Real Madrid-Inter, PSG-Barcelona, Manchester City-Barcelona y Arsenal-Bayern Múnich.
Los clubes españoles afrontarán calendarios de máxima exigencia. El Real Madrid se medirá, entre otros, al Inter, Arsenal y Roma; el Barcelona tendrá grandes pruebas frente al Manchester City y PSG; mientras que el Atlético de Madrid se enfrentará al Bayern Múnich, Liverpool y Manchester United. El Betis y el Villarreal también tendrán rivales de peso en su camino.
La fase liga también permitirá que equipos con menor trayectoria en la competición se enfrenten a algunos de los gigantes del continente. Como, Sabah, Viking, Slovan Bratislava y LASK Linz aparecen entre los clubes que buscarán dar la sorpresa en una edición marcada por grandes enfrentamientos desde la primera etapa.
PARÍS SAINT-GERMAIN: Barcelona (C), Manchester City (F), Roma (C), Aston Villa (F), Galatasaray (C), Villarreal (F), Slovan Bratislava (C) y Como (F).
BAYERN MÚNICH: Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Betis (C), Manchester United (F), Bodo/Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C) y Viking (F).
REAL MADRID: Inter (C), Arsenal (F), PSV Eindhoven (C), Roma (F), Leipzig (C), Shakhtar (F), LASK (C) y AEK Atenas (F).
LIVERPOOL: Atlético de Madrid (C), Inter (F), Oporto (C), Brujas (F), Villarreal (C), Fenerbahce (F), Lens (C) y LASK (F).
INTER: Liverpool (C), Real Madrid (F), Brujas (C), Borussia Dortmund (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Stuttgart (C) y Slovan Bratislava (F).
MANCHESTER CITY: París Saint-Germain (C), Barcelona (F), Sporting CP (C), Oporto (F), Nápoles (C), Leipzig (F), AEK Atenas (C) y Lens (F).
ARSENAL: Real Madrid (C), Bayern Múnich (F), Borussia Dortmund (C), Betis (F), Lille (C), Nápoles (F), Sabah (C) y Slavia Praga (F).
BARCELONA: Manchester City (C), París Saint-Germain (F), Aston Villa (C), Sporting CP (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como (C) y Sabah (F).
ATLÉTICO DE MADRID: Bayern Múnich (C), Liverpool (F), Manchester United (C), PSV Eindhoven (F), Fenerbahce (C), Bodo/Glimt (F), Viking (C) y Stuttgart (F).
BORUSSIA DORTMUND: Inter (C), Arsenal (F), Betis (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Bodo/Glimt (F), AEK Atenas (C) y Sabah (F).
ROMA: Real Madrid (C), París Saint-Germain (F), Sporting CP (C), Manchester United (F), Lille (C), Fenerbahce (F), Slovan Bratislava (C) y AEK Atenas (F).
SPORTING CP: Barcelona (C), Manchester City (F), Manchester United (C), Roma (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), LASK Linz (C) y Lens (F).
ASTON VILLA: París Saint-Germain (C), Barcelona (F), Borussia Dortmund (C), Club Brujas (F), Fenerbahce (C), Galatasaray (F), Viking (C) y Slavia Praga (F).
OPORTO: Manchester City (C), Liverpool (F), PSV Eindhoven (C), Betis (F), Nápoles (C), Feyenoord (F), Slavia Praga (C) y LASK Linz (F).
MANCHESTER UNITED: Bayern Múnich (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Sporting CP (F), Leipzig (C), Villarreal (F), Sabah (C) y Como (F).
CLUB BRUJAS: Liverpool (C), Inter (F), Aston Villa (C), PSV Eindhoven (F), Bodo/Glimt (C), Nápoles (F), Lens (C) y Stuttgart (F).
BETIS: Arsenal (C), Bayern Múnich (F), Oporto (C), Borussia Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como (C) y Slovan Bratislava (F).
PSV EINDHOVEN: Atlético de Madrid (C), Real Madrid (F), Club Brujas (C), Oporto (F), Shakhtar (C), Leipzig (F), Stuttgart (C) y Viking (F).
FEYENOORD: Inter (C), Barcelona (F), Oporto (C), Betis (F), Leipzig (C), Galatasaray (F), Como (C) y Viking (F).
LILLE: Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brujas (C), Oporto (F), Bodo/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C) y Sabah (F).
BODO/GLIMT: Atlético de Madrid (C), Bayern Múnich (F), Borussia Dortmund (C), Club Brujas (F), Lille (C), Nápoles (F), LASK Linz (C) y Lens (F).
NÁPOLES: Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brujas (C), Oporto (F), Bodo/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C) y Sabah (F).
LEIPZIG: Manchester City (C), Real Madrid (F), PSV Eindhoven (C), Manchester United (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Lens (C) y Como (F).
VILLARREAL: París Saint-Germain (C), Liverpool (F), Manchester United (C), Borussia Dortmund (F), Nápoles (C), Fenerbahce (F), Sabah (C) y Slavia Praga (F).
FENERBAHCE: Liverpool (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Shakhtar (F), Slavia Praga (C) y LASK Linz (F).
SHAKHTAR: Real Madrid (C), Inter (F), Sporting CP (C), PSV Eindhoven (F), Fenerbahce (C), Leipzig (F), AEK Atenas (C) y Slovan Bratislava (F).
GALATASARAY: Barcelona (C), París Saint-Germain (F), Aston Villa (C), Sporting CP (F), Feyenoord (C), Lille (F), Stuttgart (C) y AEK Atenas (F).
SLAVIA PRAGA: Arsenal (C), Bayern Múnich (F), Aston Villa (C), Oporto (F), Villarreal (C), Fenerbahce (F), Lens (C) y Sabah (F).
SLOVAN BRATISLAVA: Inter (C), París Saint-Germain (F), Betis (C), Roma (F), Shakhtar (C), Lille (F), Stuttgart (C) y LASK Linz (F).
STUTTGART: Atlético de Madrid (C), Inter (F), Club Brujas (C), PSV Eindhoven (F), Lille (C), Galatasaray (F), Viking (C) y Slovan Bratislava (F).
AEK ATENAS: Real Madrid (C), Manchester City (F), Roma (C), Borussia Dortmund (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), LASK Linz (C) y Como (F).
LASK LINZ: Liverpool (C), Real Madrid (F), Oporto (C), Sporting CP (F), Fenerbahce (C), Bodo/Glimt (F), Slovan Bratislava (C) y AEK Atenas (F).
COMO: París Saint-Germain (C), Barcelona (F), Manchester United (C), Betis (F), Leipzig (C), Feyenoord (F), AEK Atenas (C) y Lens (F).
LENS: Manchester City (C), Liverpool (F), Sporting CP (C), Club Brujas (F), Bodo/Glimt (C), Leipzig (F), Como (C) y Slavia Praga (F).
VIKING: Bayern Múnich (C), Atlético de Madrid (F), PSV Eindhoven (C), Aston Villa (C), Feyenoord (C), Nápoles (F), Sabah (C) y Stuttgart (F).
SABAH: Barcelona (C), Arsenal (F), Borussia Dortmund (C), Manchester United (F), Nápoles (C), Villarreal (F), Slavia Praga (C) y Viking (F).