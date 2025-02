Champions League: Así son todos los partidos y posibles cruces hasta la final de Múnich

Los octavos de final de la Champions League dejaron algunos duelos llamativos y que serán de alto calibre, como el derbi madrileño y también el choque entre trenes alemanes como el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen.

Tras el sorteo que se realizó este viernes 21 de febrero en Nyon, Suiza, se determinó el camino que los 16 clubes que aún siguen vivos en la competencia deben seguir no solo en los octavos de final, sino, que también se conocieron las llaves hasta las semifinales.

Esto es ya que el nuevo formato decretó a equipos en llaves opuestas y se conoce desde el principio en que posición del cuadro cayeron.

Es decir, cada equipo tiene dos posibles rivales en cuartos de final, cuatro en semifinales y ocho en la final.

Ida los días 4 y 5 de marzo, vuelta los días 11 y 12 de marzo:

París Saint-Germain (FRA) - Liverpool (ENG)

Brujas (BEL) - Aston Villa (ENG)

Real Madrid (ESP) - Atlético Madrid (ESP)

PSV Eindhoven (NED) - Arsenal (ENG)

Feyenoord (NED) - Inter Milán (ITA)

Bayern Múnich (GER) - Bayer Leverkusen (GER)

Borussia Dortmund (GER) - Lille (FRA)

Benfica (POR) - Barcelona (ESP)

Ida los días 8 y 9 de abril, vuelta los días 15 y 16 de abril:

París Saint-Germain/Liverpool - Brujas/Aston Villa

PSV Eindhoven/Arsenal - Real Madrid/Atlético Madrid

Benfica/Barcelona - Borussia Dortmund/Lille

Bayern Múnich/Bayer Leverkusen - Feyenoord/Inter Milán

Ida los días 29 y 30 de abril, vuelta los días 6 y 7 de mayo:

PSV/Arsenal/Real Madrid/Atlético contra PSG/Liverpool/Brujas/Aston Villa

Benfica/Barcelona/Dortmund/Lille contra Bayern Múnich/Leverkusen/Feyenoord/Inter

La final es en Múnich, el 31 de mayo.

