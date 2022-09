Champions League: El Bayern y los memes vuelven a castigar al Barcelona

Lewandowski no tuvo, para nada, su mejor noche como futbolista: desperdició por lo menos tres opciones claras de gol y no pudo aplicar “La Ley del Ex” al Bayern Múnich. Los internautas no le perdonaron y sacaron todo su “arsenal” de memes y burlas para el equipo y el delantero polaco.

Las redes sociales se encendieron hace un par de semanas cuando se conoció que bávaros y catalanes se medirían en la fase de grupos de la Champions League. ¿Lo más esperado? Lewandowski enfrentando al equipo al que perteneció durante ocho años. ¿El resultado? Triunfo 2-0 del Bayern sobre el Barcelona y una noche para el olvido para “Lewy”.