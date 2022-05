Champions League: “No hace falta una estatua, mi historia está hecha” las palabras de Marcelo previo a la final entre Liverpool y Real Madrid

El brasileño Marcelo no desveló el acuerdo que ha alcanzado con el Real Madrid en vísperas de la final de la Liga de Campeones y, a horas de vivir el que se apunta como el último partido del jugador con más títulos en la historia del club, afirmó que “no hace falta una estatua” de reconocimiento para él porque su “historia está hecha”.

“Todos saben mi pasión, mi amor por el club de mi vida que es el Real Madrid. Fluminense cuando empecé a jugar al fútbol me lo dio todo para poder ser futbolista. No voy a decir ahora, pero no hace falta estatua, mi historia está hecha en el Real Madrid quedándome o no. Lo di todo y lo voy a seguir dando. Una estatua no tiene mucho sentido. Después de la final se verá lo que vamos a hacer”, dijo sin querer desvelar nada de lo pactado con el club.