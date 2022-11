Champions League: ¡Real Madrid se volverá a ver las caras con el Liverpool! Así quedaron emparejados los octavos de final

Además, el París Saint Germain y Bayern Múnich forman una de las llaves más llamativas de los octavos de final, así como el Borussia Dortmund enfrentando al Chelsea.

De esta manera quedaron los emparejamientos de octavos de final:

