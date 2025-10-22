Chelsea golea 5-1 a Ajax

En la fecha 3 de la Champions, los Blues se dieron un banquete de goles frente a Ajax y se impusieron por marcador de 5-1. Los goles del partido para el local los anotaron Marc Guiu (17′ 1T), Moisés Caicedo (26′ 1T), Enzo Fernández (44′ 1T, de penal), Tyrique George (2′ 2T) y Estêvão Willian (50′ 1T, de penal). Mientras que el gol de visitante lo hizo Wout Weghorst (32′ 1T, de penal).

Una gran jugada de los Blues, a los 17 minutos del primer tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Marc Guiu. Después de recibir una asistencia de Wesley Fofana, el delantero la colocó al palo derecho y abajo. ¡Imposible para el arquero!

El mejor jugador del partido fue Tyrique George. El atacante de Chelsea anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 2 oportunidades y efectuó 31 pases correctos.

Estêvão Willian fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Chelsea marcó 1 gol y dio 29 pases correctos y buscó 7 veces el arco contrario.

El técnico de Chelsea, Enzo Maresca, propuso una formación 4-5-1 con Filip Jörgensen en el arco; Moisés Caicedo, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo y Jorrel Hato en la línea defensiva; Enzo Fernández, Roméo Lavia, Facundo Buonanotte, Estêvão Willian y Jamie Bynoe-Gittens en el medio; y Marc Guiu en el ataque.

Por su parte, el equipo de John Heitinga salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Remko Pasveer bajo los tres palos; Lucas Rosa, Kou Itakura, Josip Sutalo y Youri Baas en defensa; James McConnell, Oscar Gloukh y Kenneth Taylor en la mitad de cancha; y Raúl Moro, Wout Weghorst y Mika Godts en la delantera.

Felix Zwayer fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Stamford Bridge.

El próximo partido de los Blues en el campeonato será como visitante ante Qarabag, mientras que Ajax recibirá a Galatasaray.

Cambios en Chelsea

45′ 2T – Salieron Enzo Fernández por Andrey Santos, Marc Guiu por Tyrique George, Tosin Adarabioyo por Trevoh Chalobah y Wout Weghorst por Davy Klaassen

48′ 2T – Salió Moisés Caicedo por Joshua Acheampong

65′ 2T – Salió Roméo Lavia por Reggie Walsh

Amonestados en Chelsea:

30′ 1T Tosin Adarabioyo (Conducta antideportiva) y 10′ 2T Estêvão Willian (Conducta antideportiva)

Cambios en Ajax

22′ 1T – Salió Oscar Gloukh por Jorthy Mokio

78′ 2T – Salió James McConnell por Youri Regeer

83′ 2T – Salieron Lucas Rosa por Anton Gaaei y Mika Godts por Kian Fitz-Jim

Amonestado en Ajax:

49′ 1T Wout Weghorst (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Ajax: