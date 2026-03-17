Chelsea recibirá a PSG por la llave 1

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Chelsea recibirá a PSG por la llave 1

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs PSG, que se enfrentan en el estadio Stamford Bridge hoy a las 14:00 horas. Slavko Vincic será el árbitro del partido.

Redacción deportes

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PSG tiene un pie adentro en Cuartos de Final de la Champions. Llega al partido de vuelta con amplia ventaja tras la goleada que propinó en la ida a los Blues, que intentará remontar el resultado. El duelo correspondiente a la llave 1 se juega hoy a partir de las 14:00 horas en el estadio Stamford Bridge.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y PSG resultó vencedor por 5 a 2.

El árbitro designado para el encuentro es Slavko Vincic.

Los resultados de Chelsea en partidos de la Champions
  • Fase de Liga: Bayern Múnich 3 vs Chelsea 1 (17 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Chelsea 1 vs Benfica 0 (30 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Chelsea 5 vs Ajax 1 (22 de octubre de 2025)
  • Fase de Liga: Qarabag 2 vs Chelsea 2 (5 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Chelsea 3 vs Barcelona 0 (25 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Atalanta 2 vs Chelsea 1 (9 de diciembre de 2025)
  • Fase de Liga: Chelsea 1 vs Pafos 0 (21 de enero)
  • Fase de Liga: Napoli 2 vs Chelsea 3 (28 de enero)
  • Octavos de Final: PSG 5 vs Chelsea 2 (11 de marzo)
Los resultados de PSG en partidos de la Champions
  • Fase de Liga: PSG 4 vs Atalanta 0 (17 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Barcelona 1 vs PSG 2 (1 de octubre de 2025)
  • Fase de Liga: Bayer Leverkusen 2 vs PSG 7 (21 de octubre de 2025)
  • Fase de Liga: PSG 1 vs Bayern Múnich 2 (4 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: PSG 5 vs Tottenham 3 (26 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Athletic Bilbao 0 vs PSG 0 (10 de diciembre de 2025)
  • Fase de Liga: Sporting Lisboa 2 vs PSG 1 (20 de enero)
  • Fase de Liga: PSG 1 vs Newcastle United 1 (28 de enero)
  • Play-offs: Mónaco 2 vs PSG 3 (17 de febrero)
  • Play-offs: PSG 2 vs Mónaco 2 (25 de febrero)
  • Octavos de Final: PSG 5 vs Chelsea 2 (11 de marzo)
Horario Chelsea y PSG, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

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