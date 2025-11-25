Chelsea vs. Barcelona, sigue el en vivo del encuentro entre ingleses y españoles por la quinta fecha de la Champions

El Chelsea recibe este martes al Barcelona por la quinta fecha de la Liga de Campeones, en el estadio Stamford Bridge, en Londres. El encuentro se disputará a las 14.00 horas, entre catalanes e ingleses, en un partido que promete emociones durante los 90 minutos. Ambas escuadras saldrán en busca de la victoria desde el primer minuto.

Tanto los dirigidos por el alemán Hansi Flick como los del italiano Enzo Maresca llegan en igualdad de condiciones, ya que se ubican en las posiciones 11 y 12 de la tabla general, con la misma cantidad de puntos: 7 unidades cada uno. El conjunto blaugrana viene de empatar frente al Brujas, en un duelo que estuvo a punto de perder, mientras que el cuadro londinense también empató, ante el Qarabag.

Este enfrentamiento promete ser clave para ambos equipos. Si desean seguir en la lucha por quedar entre los primeros ocho que avanzan directamente a los octavos de final, la victoria será fundamental para sus aspiraciones.

El equipo catalán contará con el plantel casi completo y podrá alinear a su once de gala, salvo por la baja del brasileño Raphinha, quien regresa de una lesión. Por su parte, los ingleses no podrán contar con su figura Cole Palmer, por lo que el peso ofensivo de los locales recaerá en el joven brasileño Estevão.