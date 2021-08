Chelsea vs. Villarreal: Tuchel y Emery se juegan la Supercopa con el recuerdo del PSG

Emery, su predecesor en París (2016-2018), llevó al Villarreal al título en la Europa League, al término de una final decidida en una histórica tanda de penales contra el Manchester United (1-1, 11-10 en penales).

Aunque fue el primer título europeo para el ‘Submarino Amarillo’, se trató de la cuarta Europa League conquistada por el técnico vasco tras las ganadas con el Sevilla entre 2014 y 2016.

Sus vidas cruzadas se reencuentran en Belfast (Irlanda del Norte) en una Supercopa que supondrá su primer cara a cara. Cerca de 13 mil espectadores fueron autorizados en un estadio con capacidad para 18 mil 500.

“No soy del tipo de personas que le da vueltas al pasado, siempre miro hacia delante”, aseguró Tuchel, que renovó con el Chelsea hasta 2024.

“Siempre tengo hambre, quiero el próximo título”, había asegurado el alemán poco después de conquistar la ‘Orejona’.

